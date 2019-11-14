В ЕАЭС увидели прогресс в отношениях с Европейским союзом

В Европейском союзе начали понимать, что Евразийский союз является чисто экономическим объединением, сообщил РБК Тигран Саркисян. Диалог между двумя объединениями, по его словам, начал укрепляться

Тигран Саркисян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отверг претензии представителей Европейского союза, связывающих прогресс в отношениях между объединениями с завершением украинского кризиса. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия.

«Я неоднократно на разных международных форумах и площадках говорил о том, что Евразийский экономический союз и Евразийская экономическая комиссия — наш наднациональный орган, который представляет пять стран, — не имеет никакого отношения к Минским соглашениям. Мы являемся чисто экономическим объединением, в наш мандат политические вопросы не входят», — заявил РБК Саркисян. По его словам, эта позиция поэтапно находит понимание у партнеров в Европейском союзе, там видят, что ЕАЭС является чисто экономическим объединением и занимается экономическими вопросами. «С этой точки зрения могу сказать, что перед нами никто не ставит такой задачи, что нужно разобраться с Минскими соглашениями», — говорит Саркисян.

В 2015 году председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что развитие отношений между ЕС и ЕАЭС должно быть синхронизировано с исполнением минских соглашений.

Как сообщил Саркисян, с Европейским союзом ЕАЭС запустили первый трек технического диалога. Его частью является обсуждение принимаемых в ЕАЭС актов с бизнес-сообществом, ассоциациями, в том числе европейскими, которые работают на рынке пяти стран. «У нас сотни писем от наших европейских партнеров по тем или иным нормативным документам. И такие же письма и комментарии мы получаем из Европейской комиссии, которая высказывает свою позицию по тем или иным проектам решений, так как они затрагивают интересы европейского бизнеса», — говорит Саркисян. Специалисты Европейской комиссии работают со специалистами ЕАЭС, организовываются встречи между должностными лицами, видео-конференции. «Этот технический диалог мы запустили, об этом мы договорились, эти контакты уже существуют», — подытожил Саркисян.