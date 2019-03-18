В Сербии обострилось противостояние президента и оппозиции: в выходные демонстранты прорвались в здание национального телеканала и окружили резиденцию главы государства. Как будут развиваться события — разбирался РБК

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Почему продолжаются протесты

«Они (протестующие) не могут добиться победы на парламентских выборах, поэтому мы ожидаем еще более жесткие акции протеста», — заявил 18 марта президент Сербии Александр Вучич, комментируя прошедшие в выходные в Белграде акции протеста (цитата по ТАСС). В субботу 16 марта демонстранты прорвались в здание национального телеканала, к вечеру они были вытеснены спецназом. Последний раз гостелевидение брали штурмом в октябре 2000 года, те события стали частью процесса свержения президента Слободана Милошевича. В воскресенье 17 марта протестанты на несколько часов взяли в кольцо резиденцию президента. По данным полиции, в ходе акций были задержаны 18 человек, шестеро из них помещены под арест на 30 суток, одному назначен денежный штраф. Общую численность протестантов власти оценили в 3 тыс.

Одним из основных организаторов протестов является объединение «Союз за Сербию», созданный бывшим мэром Белграда и лидером Демократической партии Сербии Драганом Джиласом. В союз вошли около 30 движений и партий, в том числе Народная партия экс-министра иностранных дел Вука Еремича, оппозиционное движение «Двери» Бошко Обрадовича и движение «Левица» («Левые Сербии») Борко Стефановича. Требований у протестующих несколько — найти виновников убийства сербского политика Оливера Ивановича (произошло в январе 2018 года в Косово), отправить в отставку главу МВД Небойшу Стефановича, сменить руководство национального телеканала РТС, отправить в отставку президента и правительство, провести прозрачные и честные выборы, обеспечить свободу слова (в рейтинге свободы слова Freedom House СМИ Сербии значатся как частично свободные).

Акции протеста продолжаются с начала декабря прошлого года, но до минувших выходных они проходили спокойнее. Поводом для начала выступлений стало избиение в ноябре прошлого года Борко Стефановича, лидера движения «Левица», который возложил ответственность за инцидент на партию власти.