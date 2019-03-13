Саакашвили заявил о готовности Порошенко обменять Крым на членство в НАТО

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 -0,34 EUR Бирж. 74,06 -0,15 Brent 67,00 0,57% USD Нал. 66,19 65,29 EUR Нал. 74,81 73,72 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1290 0,0048 BTC/USD Бирж. 3 957,60 3,53 IMOEX 2 468,25 0,09% RTSI 1 183,34 0,56% DJIA 25 554,66 -0,38% Nasdaq 7 591,03 0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12 мар, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12 мар, 12:51
В Шереметьево грузовой Boeing столкнулся с мачтой освещения Общество, 04:26 Росгвардия назвала «шуткой» видео с роняющим пистолет в метро мужчиной Общество, 04:12 Саакашвили заявил о готовности Порошенко обменять Крым на членство в НАТО Политика, 03:49 СМИ узнали о вступлении владельца «Царьграда» в «Справедливую Россию» Политика, 03:44 В США самолет Piper рухнул на жилой дом Общество, 03:04 Палата представителей приняла пакет законопроектов против Путина и России Политика, 02:40 В московской школе опровергли данные о драке психолога и первоклассника Общество, 02:18 В «Роскосмосе» опровергли информацию о разработке квантового двигателя Технологии и медиа, 01:45 Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:29 Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян Общество, 01:11 Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией Общество, 01:06 Трамп обсудил с главой Boeing ситуацию вокруг модели 737 MAX 8 Общество, 00:25 Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги Общество, 00:01 Венедиктов назвал дату похорон Малашенко Общество, 00:01
Выборы на Украине ,  
0 
Саакашвили заявил о готовности Порошенко обменять Крым на членство в НАТО
По словам Михаила Саакашвили, в 2014 году Порошенко говорил ему, что Киеву стоит свыкнуться с идеей о том, что Крым останется в России. В победу Порошенко на новых выборах Саакашвили не верит и готов вернуться на Украину
Фото: В гостях у Гордона / YouTube

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на его личной странице в Facebook. В интервью Саакашвили вспоминает о событиях во время майдана и говорит о перспективах украинской политики.

Саакашвили рассказал, что обсуждал события в Крыму с Петром Порошенко в период активных событий на полуострове в феврале — марте 2014 года (президентом Украины Порошенко стал в июне 2014 года).

«У меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — рассказал Саакашвили. Однако, отметил он, с Порошенко он не согласился: «Я ему сказал — Петя, Петро, я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал чтобы его на «Вы» называли, он еще не был президентом — во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро... Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в ЕС и НАТО? Это будет причина вас не принять, потому что у вас будет территориальный конфликт. И в-третьих — кто тебе сказал что на Крыме все остановится?».

Порошенко, отметил Саакашвили, на тот момент не верил в потерю контроля над Донбассом, потому что был уверен, что Киев сохраняет «сильные позиции» на востоке страны.

Саакашвили отметил, что на то момент в Крыму были люди, готовые к активной борьбе за сохранение полуострова в составе Украины. Однако в Киеве на тот момент был хаос, а администрация Барака Обамы, с которой поддерживали связь власти Украины и лично госсекретарь Джон Керрри требовали от них сохранять спокойствие.

В ответ на вопрос, есть ли по его мнению у Порошенко шансы вновь стать президентом Украины, Саакашвили продемонстрировал авиабилет с датой прилета в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля. «Я собираюсь прилететь в Борисполь. Я этот билет взял, потому что я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — сказал он.

Общество
Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили смог вернуться на Украину, однако в феврале 2018 года его задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года бывший глава Одесской администрации сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко уйдет со своего поста, а ему самому вернут украинское гражданство.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Крым
Материалы по теме
Саакашвили предрек Украине «распад на много частей» при победе Порошенко
Политика
Саакашвили ответил на вопрос о возможном возвращении в Грузию
Политика
Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter