Саакашвили заявил о готовности Порошенко обменять Крым на членство в НАТО

По словам Михаила Саакашвили, в 2014 году Порошенко говорил ему, что Киеву стоит свыкнуться с идеей о том, что Крым останется в России. В победу Порошенко на новых выборах Саакашвили не верит и готов вернуться на Украину

Фото: В гостях у Гордона / YouTube

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на его личной странице в Facebook. В интервью Саакашвили вспоминает о событиях во время майдана и говорит о перспективах украинской политики.

Саакашвили рассказал, что обсуждал события в Крыму с Петром Порошенко в период активных событий на полуострове в феврале — марте 2014 года (президентом Украины Порошенко стал в июне 2014 года).

«У меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — рассказал Саакашвили. Однако, отметил он, с Порошенко он не согласился: «Я ему сказал — Петя, Петро, я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал чтобы его на «Вы» называли, он еще не был президентом — во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро... Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в ЕС и НАТО? Это будет причина вас не принять, потому что у вас будет территориальный конфликт. И в-третьих — кто тебе сказал что на Крыме все остановится?».

Порошенко, отметил Саакашвили, на тот момент не верил в потерю контроля над Донбассом, потому что был уверен, что Киев сохраняет «сильные позиции» на востоке страны.

Саакашвили отметил, что на то момент в Крыму были люди, готовые к активной борьбе за сохранение полуострова в составе Украины. Однако в Киеве на тот момент был хаос, а администрация Барака Обамы, с которой поддерживали связь власти Украины и лично госсекретарь Джон Керрри требовали от них сохранять спокойствие.