Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны»

Законопроект о профилактике уклонения от защиты страны и искажения исторической правды приняли в первом чтении. Депутаты поспорили о разных подходах к историческим событиям, но единогласно приняли документ

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который вводит профилактику уклонения от обязанности по защите страны и искажения исторической правды, передает корреспондент РБК. Голосование было единогласным, «за» высказался 371 депутат.

Документ дополняет перечень правонарушений, по которым проводится профилактика: к уже существующим добавятся «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».

Согласно закону «Об основах системы профилактики», профилактика правонарушения — это меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Кроме того, она предусматривает «воспитательное воздействие», для того чтобы не допустить правонарушения или антиобщественного поведения.

Представлявший законопроект на пленарном заседании зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев отметил, что базовый закон был принят в 2016 году, «а сегодня мы с вами живем в совершенно иной реальности». Он заявил, что с 2022-го законодатели активно занимались совершенствованием уголовного законодательства, в том числе в части воинских преступлений, а также КоАП. Были приняты статьи об ответственности за фальсификацию исторической правды и искажение исторических фактов, добавил он.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от КПРФ Андрей Алехин указал, что «даже в этом зале» нет единого мнения по отдельным историческим периодам и фигурам. Он спросил, насколько правоохранительные органы компетентны и способны давать объективную оценку историческим фактам. На это Валеев ответил, что в рамках законопроекта речь идет о профилактике и конкретных составах преступлений и правонарушений, «а не в целом [об] оценке исторических событий».

Депутат Иван Сухарев (ЛДПР) захотел узнать, что именно подразумевается под искажением исторической правды и каким образом на практике будут выявлять склонных к совершению таких правонарушений. «Речь идет о профилактике конкретных статей Уголовного кодекса, о конкретных видах правонарушений, как уголовных, так и административных. <...> Что касается форм и видов профилактики, они уже четко прописаны в действующем законодательстве. <...> Никакой фантазии», — ответил Валеев.

Федот Тумусов («Справедливая Россия») спросил, означает ли принятие закона, что после обнаружения правонарушения того, кто его совершил, нельзя будет сразу привлекать к ответственности, а нужно сначала принять профилактические меры. Вопрос профилактики не считается необходимым предварительным условием для привлечения нарушителей к уголовной ответственности, пояснил Валеев.

Авторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совфеда по обороне Владимир Булавин.

Пискарев пояснял, что принятие закона предоставит правоохранителям дополнительные возможности для предотвращения правонарушений «в ситуациях, когда кто-либо уже встал на опасный путь, но еще не совершил действий, влекущих административную или уголовную ответственность». Он отмечал, что профилактика правонарушений предусматривает правовое просвещение, информирование и профилактические беседы. Помимо этого законодательство предусматривает вынесение предостережения о недопустимости действий, создающих условия для правонарушения, а также профилактический надзор над теми, кто уже привлекался к ответственности по соответствующим статьям УК и КоАП, уточнил депутат.

Пискарев также подчеркивал, что в профилактике нарушения могут участвовать не только правоохранители, но и, например, органы местного самоуправления и общественность.