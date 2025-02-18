Выступление Лаврова после переговоров с США. Прямая трансляция

Делегации России и США провели в Эр-Рияде в Саудовской Аравии переговоры. Российскую сторону представляли Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. США на переговорах были представлены госсекретарем Марком Рубио, советником президента страны по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Российский министр рассказал об итогах переговоров.