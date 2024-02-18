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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины

Глава МИД Египта Шукри заявил о расколе ХАМАС и администрации Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ХАМАС не признается палестинским большинством, вопросы вызывает то, как движение пришло к власти в секторе Газа и как между ним и официальной Палестиной образовался раскол в вопросе урегулирования, отметил глава египетского МИДа
Самех Шукри
Самех Шукри (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Global Look Press)

Палестинская группировка ХАМАС не имеет связей с официально признанными властями Палестины, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN Arabic.

«Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и [не имеет поддержки] Палестинской автономии», — сказал он. Министр отметил, что ХАМАС не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от поддержки насилия.

Шукри добавил, что вопрос вызывает также то, как ХАМАС пришел к власти в секторе Газа (это произошло в 2007 году), откуда шло финансирование движения, что в конечном итоге привело к расколу между ним и теми палестинскими силами, которые выступают за мирное урегулирование, например, Организация освобождения Палестины (ООП, управляет Западным берегом реки Иордан) или общественное мнение. «Это второстепенный вопрос, но его следует решить», — отметил министр.

К власти в секторе Газа ХАМАС пришел после вооруженного столкновения с ФАТХ — Движением за национальное освобождение Палестины, которое создало ООП. Конфликт начался после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

ХАМАС еще до этого противостоял ООП, в 1980-х разошлись их взгляды на отношения с Израилем: ООП отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с еврейским государством, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы.

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В Палестине уже отмечали, что между международно признанными властями страны и ХАМАС существуют противоречия. Как говорил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК, между администрацией в Рамалле и движением есть «большая разница» — у них различные мнения по множеству вопросов. Дипломат отмечал, что в секторе Газа ХАМАС «обосновался» с помощью Израиля. «Мы говорим о том, что нам необходимо палестинское государство на Западном берегу и в Газе, а Израиль и ХАМАС занимаются совершенно другим», — отмечал Нофаль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указывал, что и ХАМАС, и партия ФАТХ имеют цель уничтожить Израиль, но разными способами. «Я не допущу, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном», — говорил политик в контексте вопроса о создании единого палестинского государства.

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