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Военная операция на Украине ,  
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В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии

В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов. В военной операции он был замкомандующего 18-й армией, до этого участвовал в военной операции в Сирии и борьбе с терроризмом на Кавказе
Фото: op_rd7 / Telegram
Фото: op_rd7 / Telegram

В севастопольском госпитале умер гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армией, сообщила в телеграм-канале общественная палата Дагестана.

Смерть наступила 14 февраля от полученных в ходе боев ранений, уточнили в палате.

Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.

Его похоронили с воинскими почестями 17 февраля в родном дагестанском селе Хлют, сообщил глава республики Сергей Меликов. Полковник «в сложные для Кавказа годы» командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, борясь с терроризмом на Северном Кавказе, рассказал он, позднее участвовал в военной операции в Сирии.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — добавил Меликов.

Магомеджанов — кавалер ордена «За военные заслуги» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.

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