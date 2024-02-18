В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии
В севастопольском госпитале умер гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армией, сообщила в телеграм-канале общественная палата Дагестана.
Смерть наступила 14 февраля от полученных в ходе боев ранений, уточнили в палате.
Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.
Его похоронили с воинскими почестями 17 февраля в родном дагестанском селе Хлют, сообщил глава республики Сергей Меликов. Полковник «в сложные для Кавказа годы» командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, борясь с терроризмом на Северном Кавказе, рассказал он, позднее участвовал в военной операции в Сирии.
«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — добавил Меликов.
Магомеджанов — кавалер ордена «За военные заслуги» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри