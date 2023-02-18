В США мужчину осудили за передачу денег россиянина кандидату в президенты

Политического консультанта Джесси Бентона приговорили к 1,5 годам тюрьмы за внесение денег от гражданина России на проведение предвыборной кампании кандидата в президенты США в 2016 году. Об этом сообщает американский Минюст.

«Житель Техаса был приговорен сегодня к 18 месяцам тюремного заключения за участие в передаче незаконных пожертвований гражданина России на президентскую кампанию 2016 года», — говорится в сообщении.

Согласно судебным документам, 45-летний политконсультант вступил в сговор с коллегой, чтобы направить средства на президентскую кампанию 2016 года от гражданина России, желавшего встретиться и сфотографироваться с кандидатом в президенты США.

Бентон организовал для россиянина посещение мероприятия по сбору средств для кампании и фотографирование с кандидатом.

Поскольку присутствие на мероприятии требовало взноса, Бентон попросил гражданина России перевести $100 тыс. и передал $25 тыс. из них в качестве пожертвования, скрыв источник средств.

Ведомство не называет имени кандидата в президенты.

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