Матвиенко сократила поездку в Юго-Восточную Азию ради послания Путина

Спикер Совета Федерации изменила свои планы и вернется в Россию к посланию президента Федеральному собранию, которое запланировано на 20 февраля

Валентина Матвиенко (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Командировка Валентины Матвиенко в Юго-Восточную Азию будет сокращена «без ущерба для целей поездки», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты. Благодаря этому она сможет присутствовать на церемонии оглашения президентского послания.

Ранее спикер Совета Федерации рассказывала, что из-за запланированной ранее поездки она не сможет присутствовать на послании Владимира Путина. При этом она указывала, что отменять или переносить визит нецелесообразно, потому что это принесло бы «имиджевые потери для Российской Федерации». Она обещала посмотреть послание в онлайн-режиме и в дальнейшем «осмыслить, как организовать работу по выполнению поставленных в нем задач».

Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Русских, который также отправился в Юго-Восточную Азию, рассказал, что смотреть послание планировалось в отеле, где специально для этого «создавали линию, чтобы без помех проходил сигнал». Однако теперь, по словам члена Совета Федерации, парламентарии будут рады возможности лично послушать президента.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля.​ Для него это будет уже 15-е по счету послание. На выступлении главы государства традиционно присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и председатели обеих палат.