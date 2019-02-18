Матвиенко сократила поездку в Юго-Восточную Азию ради послания Путина

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,18 -0,12 EUR Бирж. 74,98 0,06 Brent 66,22 1,04% USD Нал. 66,58 65,85 EUR Нал. 75,44 74,56 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1328 0,0031 BTC/USD Бирж. 3 823,00 88,70 IMOEX 2 468,63 -0,86% RTSI 1 175,06 -0,21% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,58%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,58%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 14:07
Чемезов объявил о делении ОАК на гражданский и военный дивизионы Общество, 15:21 Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине Политика, 15:13 Чемезов пообещал до конца года поставить С-400 Турции Политика, 15:12 Российские военные приступили к тестированию нового пулемета Калашникова Политика, 14:54 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 14:50 Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая Политика, 14:50 ЦБ Испании заявил о неспособности Bitcoin стать платежной системой Крипто, 14:41 Кадыров заявил о планах фонда из ОАЭ вложить $50 млн в аэропорт в Грозном Бизнес, 14:29 Про хобби: выставочный бизнес и коллекция оправ Елены Меркуловой Стиль, 14:25 Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси Общество, 14:19 Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии Бизнес, 14:05 В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке Общество, 14:04 Минпросвещения прокомментировало ситуацию с учебником по истории Крыма Политика, 14:02 «Бавария» отправилась на матч с «Ливерпулем» без четырех игроков основы Спорт, 14:00
Политика ,  
0 
Матвиенко сократила поездку в Юго-Восточную Азию ради послания Путина
Спикер Совета Федерации изменила свои планы и вернется в Россию к посланию президента Федеральному собранию, которое запланировано на 20 февраля
Валентина Матвиенко (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Командировка Валентины Матвиенко в Юго-Восточную Азию будет сокращена «без ущерба для целей поездки», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты. Благодаря этому она сможет присутствовать на церемонии оглашения президентского послания.

Ранее спикер Совета Федерации рассказывала, что из-за запланированной ранее поездки она не сможет присутствовать на послании Владимира Путина. При этом она указывала, что отменять или переносить визит нецелесообразно, потому что это принесло бы «имиджевые потери для Российской Федерации». Она обещала посмотреть послание в онлайн-режиме и в дальнейшем «осмыслить, как организовать работу по выполнению поставленных в нем задач».

Фотогалерея 
Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию

Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Русских, который также отправился в Юго-Восточную Азию, рассказал, что смотреть послание планировалось в отеле, где специально для этого «создавали линию, чтобы без помех проходил сигнал». Однако теперь, по словам члена Совета Федерации, парламентарии будут рады возможности лично послушать президента.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля.​ Для него это будет уже 15-е по счету послание. На выступлении главы государства традиционно присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и председатели обеих палат.

В этом году послание состоится не в Кремле, так как Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца закрыт на ремонт. По данным источников РБК, президент выступит в ​Гостином дворе, где обычно проходит ежегодная прямая линия президента с гражданами.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Материалы по теме
Матвиенко объяснила причину отсутствия на послании Путина
Политика
Матвиенко пожаловалась Медведеву на некачественную бутилированную воду
Общество
Матвиенко не нашла сомнительного прошлого у сенаторов в Совфеде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter