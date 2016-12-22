Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,35 56,54 EUR Нал. 70,59 69,61 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9016,10 -131,90 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,25 -1,89% DJIA 25184,57 -0,60% Nasdaq 7588,40 +0,36% FTSE 7202,91 -0,30%
Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру
Лента новостей
Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика
Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру
Политика, 18 фев, 13:35
0
Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру
Американские спецслужбы с момента основания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводили секретные операции по вмешательству в политические и избирательные процессы других стран, рассказал эксперт и экс-агент ЦРУ
Фото: Danita Delimont / Getty Images

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении нескольких десятилетий с конца Второй мировой войны вмешивалось в выборы и внутренние политические процессы в других государствах. Об этом New York Times рассказали бывший сотрудник американской спецслужбы и эксперт по деятельности ЦРУ.

По словам Стивена Холла, который ушел в отставку в 2015 году после 30 лет работы в ЦРУ, где он был руководителем «российских операций», США «совершенно точно» на протяжении истории существования ЦРУ проводили операции по влиянию на выборы.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские правила или делают ли что-то странное, то получите ответ: нет, совсем нет», — подчеркнул он.

Лок Джонсон из университета Джорджии, который расследовал деятельность ЦРУ в конгрессе, отметил, что попытки России вмешаться в ход президентских выборов в 2016 году являются киберверсией тех операций, которые обычно проводят американские спецслужбы в других странах.

«Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и проч. Мы размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.

По словам обоих экспертов, действия России по отношению к американской системе в 2016 году не были равнозначными. Они заверили, что если ЦРУ, вмешиваясь в дела других стран, помогало неавторитарным кандидатам бросить вызов диктаторам или любым другим способом продвигать демократию, то Москва вмешивается, чтобы устоявшуюся демократию подорвать.

Агент ЦРУ в отставке Уильям Догерти, который служил в разведывательном управлении с 1979 по 1996 год​ и занимался анализом секретных операций, говоря о возможных фактах вмешательства США в выборы в других государствах, предположил, что спецслужбы США до сих пор делают «много старых вещей».

«Я полагаю, они делают много старых вещей, вы знаете, это никогда не меняется. Технология может измениться, но цель — нет», — добавил он.

В чем обвиняют 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы президента США
Политика

В минувшую пятницу, 16 февраля, американские прокуроры предъявили официальные обвинения 13 российским гражданам и трем организациям в том, что они вмешивались в политические процессы в США во время выборов. Обвинительное заключение подписано спецпрокурором Робертом Мюллером. Среди упомянутых в документе лиц — бизнесмен Евгений Пригожин. По утверждению прокуратуры, фигуранты списка, используя фальшивые имена, организовывали в соцсетях политические дискуссии, которые были направлены на то, чтобы « принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя это решение, заявил, что обвинения являются «трепотней». «Публиковать можно все, что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления». — подчеркнул он.

Автор: Анна Трунина.
Теги: ЦРУ , иностранные спецслужбы , вмешательство в выборы
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Генсек НАТО нашел «лучший способ» противостоять вмешательству России Политика
В чем обвиняют 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы президента США Политика
В МИДе назвали «детскими» обвинения во вмешательстве в выборы в США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.