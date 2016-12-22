Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру

Американские спецслужбы с момента основания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводили секретные операции по вмешательству в политические и избирательные процессы других стран, рассказал эксперт и экс-агент ЦРУ

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении нескольких десятилетий с конца Второй мировой войны вмешивалось в выборы и внутренние политические процессы в других государствах. Об этом New York Times рассказали бывший сотрудник американской спецслужбы и эксперт по деятельности ЦРУ.

По словам Стивена Холла, который ушел в отставку в 2015 году после 30 лет работы в ЦРУ, где он был руководителем «российских операций», США «совершенно точно» на протяжении истории существования ЦРУ проводили операции по влиянию на выборы.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские правила или делают ли что-то странное, то получите ответ: нет, совсем нет», — подчеркнул он.

Лок Джонсон из университета Джорджии, который расследовал деятельность ЦРУ в конгрессе, отметил, что попытки России вмешаться в ход президентских выборов в 2016 году являются киберверсией тех операций, которые обычно проводят американские спецслужбы в других странах.

«Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и проч. Мы размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.

По словам обоих экспертов, действия России по отношению к американской системе в 2016 году не были равнозначными. Они заверили, что если ЦРУ, вмешиваясь в дела других стран, помогало неавторитарным кандидатам бросить вызов диктаторам или любым другим способом продвигать демократию, то Москва вмешивается, чтобы устоявшуюся демократию подорвать.

Агент ЦРУ в отставке Уильям Догерти, который служил в разведывательном управлении с 1979 по 1996 год​ и занимался анализом секретных операций, говоря о возможных фактах вмешательства США в выборы в других государствах, предположил, что спецслужбы США до сих пор делают «много старых вещей».

«Я полагаю, они делают много старых вещей, вы знаете, это никогда не меняется. Технология может измениться, но цель — нет», — добавил он.

В минувшую пятницу, 16 февраля, американские прокуроры предъявили официальные обвинения 13 российским гражданам и трем организациям в том, что они вмешивались в политические процессы в США во время выборов. Обвинительное заключение подписано спецпрокурором Робертом Мюллером. Среди упомянутых в документе лиц — бизнесмен Евгений Пригожин. По утверждению прокуратуры, фигуранты списка, используя фальшивые имена, организовывали в соцсетях политические дискуссии, которые были направлены на то, чтобы « принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя это решение, заявил, что обвинения являются «трепотней». «Публиковать можно все, что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления». — подчеркнул он.