Лавров заметил продолжение холодной войны в головах западных политиков

Выступления некоторых западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что в их головах еще не закончилась холодная война. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Лавров также назвал НАТО «институтом холодной войны», расширение которого привело к «беспрецедентной напряженности в Европе за последние тридцать лет». При этом он заявил, что Россия выступает за восстановление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, однако сам альянс к этому не готов, считает российский министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что напряженность в отношениях России и Запада является противоестественной. Он отметил, что Россия «искренне выступала и выступает за равноправную работу по формированию общего пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока». «Напряженность последних лет между Северной Америкой, Европой и Россией неестественна. Я бы даже сказал, противоестественна», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».
Он добавил, что Россия выступает за прагматические отношения с США. «Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», — сказал министр, отметив, что обе страны никогда не были в прямом конфликте.
«В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более что Америка не менее близкий, чем Евросоюз, наш сосед. В Беринговом проливе нас разделяет всего четыре километра», — сказал Лавров.