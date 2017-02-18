Лавров заметил продолжение холодной войны в головах западных политиков

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что, судя по некоторым заявлениям западных политиков, холодная война еще не закончилась

Сергей Лавров на Мюнхенской конференции (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

Выступления некоторых западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что в их головах еще не закончилась холодная война. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров также назвал НАТО «институтом холодной войны», расширение которого привело к «беспрецедентной напряженности в Европе за последние тридцать лет». При этом он заявил, что Россия выступает за восстановление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, однако сам альянс к этому не готов, считает российский министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что напряженность в отношениях России и Запада является противоестественной. Он отметил, что Россия «искренне выступала и выступает за равноправную работу по формированию общего пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока». «Напряженность последних лет между Северной Америкой, Европой и Россией неестественна. Я бы даже сказал, противоестественна», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Он добавил, что Россия выступает за прагматические отношения с США. «Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», — сказал министр, отметив, что обе страны никогда не были в прямом конфликте.

«В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более что Америка не менее близкий, чем Евросоюз, наш сосед. В Беринговом проливе нас разделяет всего четыре километра», — сказал Лавров.