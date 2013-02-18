Министр финансов Болгарии лишился должности из-за массовых протестов

Глава Минфина Болгарии Симеон Дьянков отправлен в отставку. Произошло это сразу после того, как по стране прокатилась волна протестов, вызванная высокими расценками на электроэнергию.

"Премьер-министр страны Бойко Борисов вскоре предложит проголосовать по изменениям в составе правительства в связи со снятием с поста вице-премьера и министра финансов Болгарии С.Дьянкова", - сообщили сегодня представители болгарского кабмина.

Место С.Дьянкова займет Томислав Дончев, который будет совмещать обязанности министра финансов страны с обязанностями министра по управлению средствами Евросоюза, пишет Reuters.

Отметим, 42-летний Симеон Дьянков занял пост министра финансов Болгарии в 2009г. Ранее, с 1995г., он работал экономистом во Всемирном банке.

Будучи чиновником, он выступал за проведение жесткой фискальной политики, которая позволяла валюте Болгарии удерживаться на относительно стабильном уровне по отношению к евро. Благодаря этому курсу стране удалось сократить бюджетный дефицит до 0,5% ВВП в 2012г. с 2% ВВП в 2011г.

Однако на кадровые жертвы власти Болгарии, вероятно, пошли в преддверии парламентских выборов, на которых них будет избрано 42-е Народное собрание Болгарии и 88-й Министерский совет. Чтобы заручиться поддержкой электората, недовольного сокращением расходов на социальную сферу, правительство пошло на такой шаг, уверены политологи.

Напомним, накануне в нескольких крупных городах Болгарии прошли массовые акции протеста. Возмущенные граждане вышли на улицы из-за слишком высоких цен на электричество компаний-поставщиков CEZ, EVN и Energo-Pro. По их словам, их счет за электроэнергию за январь увеличился почти в два раза.