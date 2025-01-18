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Военная операция на Украине ,  
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Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкомат

Сыну Порошенко Алексею выписали штраф за неявку по повестке в ТЦК
Сюжет
Военная операция на Украине
В декабре стало известно, что 39-летний сын Порошенко объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК, куда его вызывали дважды. Теперь он должен заплатить около $606 штрафа. По данным УНИАН, Алексей Порошенко с семьей находится за границей
Алексей Порошенко
Алексей Порошенко (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

Сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексею выписали штраф за неявку по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пишет «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, Алексей Порошенко не явился без уважительной причины в Печерский районный ТЦК в Киеве для уточнения данных. За это он должен заплатить 25 500 гривен ($606) штрафа.

«В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа произвести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн», — говорится в постановлении, опубликованном изданием.

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Петр Порошенко

В декабре издание «Закон и бизнес» со ссылкой на собеседника в ВСУ писало, что 39-летний сын Порошенко объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК. По данным издания, старшего сына экс-президента, у которого есть звание лейтенанта запаса, дважды вызывали по повестке, 4 сентября и 21 октября, но он не пришел.

По информации УНИАН, Алексей Порошенко со своей женой и двумя детьми не находятся на Украине. Они живут на два города — Лондон и Сингапур, откуда Порошенко дистанционно руководит бизнесом. 23-летний Михаил, младший сын бывшего украинского лидера, учится в магистратуре Лондонской школы бизнеса.

В октябре сам экс-президент утверждал, что в первые часы боев на Украине оставался «с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». «Мы сформировали батальоны. И в рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия и, наконец, защиту Киева, — утверждал он (цитата по «Страна.ua»).

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Теги
Персоны
Елена Чернышова
Петр Порошенко ТЦК повестка штраф Военная операция на Украине
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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