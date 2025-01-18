В Иркутске появился памятник Пригожину и Уткину
В Иркутске на Александровском кладбище открыли мемориальный комплекс, посвященный бойцам ЧВК «Вагнер», об этом сообщается в близком к ЧВК телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».
Пресс-служба покойного основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК.
В центре комплекса установлен памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину, погибшим в авиакатастрофе над Тверской областью летом 2023 года. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК.
РБК обратился за комментарием в правительство Иркутской области.
1 июня 2024 года памятник Пригожину был открыт в Санкт-Петербурге, в тот день ему должно было исполниться 63 года. Монумент установили в мае на могиле основателя ЧВК на Пороховском кладбище.
В декабре памятник Пригожину и Уткину появился в городе Банги — столице Центральноафриканской Республики, где действовали силы ЧВК «Вагнер».
Пригожин и Уткин погибли 23 августа 2023 года при крушении бизнес-джета Embraer-135 в Тверской области, спустя два месяца после мятежа ЧВК. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, всего на его борту находились десять человек, никто из них не выжил. Инцидент произошел спустя ровно два месяца после попытки группировки осуществить военный мятеж.
Владимир Путин, ссылаясь на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, исключал внешнее воздействие на самолет и заявлял о наличии осколков гранаты в телах погибших. Он также называл Пригожина талантливым бизнесменом и «человеком сложной судьбы».
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