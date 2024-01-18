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Политика ,  
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Последствия удара Пакистана по Ирану. Видео

Появилось видео последствий пакистанских ударов по территории Ирана

Последствия удара Пакистана по Ирану. Видео
Video

Пакистан 18 января нанес удары по территории Ирана, заявив, что его целью были укрывающиеся в провинции Систан и Белуджистан пакистанские террористы. До этого иранский Корпус стражей исламской революции также обстрелял Пакистан, объяснив это борьбой с террористами из группировки «Джейш аль-Адль».

В Иране заявили, что удары пришлись близ города Сераван, в результате погибли семь человек.

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