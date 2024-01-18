Последствия удара Пакистана по Ирану. Видео
Пакистан 18 января нанес удары по территории Ирана, заявив, что его целью были укрывающиеся в провинции Систан и Белуджистан пакистанские террористы. До этого иранский Корпус стражей исламской революции также обстрелял Пакистан, объяснив это борьбой с террористами из группировки «Джейш аль-Адль».
В Иране заявили, что удары пришлись близ города Сераван, в результате погибли семь человек.
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