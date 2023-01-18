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Клишас усомнился в конституционности идеи Володина по госслужбе и армии

Клишас: идея о запрете госслужбы без службы в армии нуждается в тщательной проработке
Возможность бессрочного запрета на госслужбу для тех, кто не служил в армии без законных оснований, уже была раньше в российском законодательстве, но Конституционный суд тогда признал ее нарушающей права граждан
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Идея о пожизненном запрете госслужбы для всех россиян, не прошедших службу по призыву, еще в 2014 году была признана неконституционной, напомнил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале. По его словам, новая инициатива, озвученная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, нуждается с учетом этого в «тщательной проработке».

Клишас отметил, что и сейчас для тех граждан, которые не прошли срочную службу без законных на то оснований, действует десятилетний запрет на госслужбу. Возможность ограничения избирательных прав для граждан в зависимости от воинского статуса и вовсе не предусмотрена.

«На неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета на поступление на госслужбу для соответствующей‌ категории граждан указывал Конституционный суд в постановлении от 30 октября 2014 года 26-П. В свою очередь, возможность ограничения избирательных прав граждан в зависимости от факта прохождения ими военной‌ службы отечественным нормативным регулированием не предусмотрена... Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — констатировал сенатор.

Закон, запрещающий госслужбу уклонившимся от армии, был принят еще в 2013 году. Изначально запрет был бессрочным и действовал пожизненно. Кроме того, закон имел обратную силу — госслужащие, не прошедшие службу в армии без законных оснований, должны были лишиться своих постов.

Однако вскоре парламент Чечни обратился в Конституционный суд с просьбой проверить эту норму. Чеченские депутаты сочли, что такое ограничение «нарушает принцип равенства в отношении реализации гражданами права на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии, отменяет и умаляет права и свободы человека и гражданина». Суд, рассмотрев дело, счел, что само по себе ограничение по принятию на госслужбу для таких граждан Конституции не противоречит. «Доступ таких лиц к государственной гражданской службе может не только умалять престиж самой по себе военной службы, но и снижать авторитет государственной гражданской службы», — говорилось в постановлении.

Однако нарушение КС усмотрел в бессрочном характере этого запрета, поскольку в таком случае уклонисты оказывались бы в худшем положении по сравнению с теми, кто был осужден за совершение преступлений, — для них ограничение на госслужбу варьируется от полугода в соответствии с КоАП до 20 лет при совершении уголовного преступления.

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«Тем самым предполагается, что лица, совершившие преступления, то есть деяния, обладающие наибольшей степенью общественной опасности среди всех видов правонарушений, по истечении срока погашения судимости или после снятия судимости не имеют препятствий для замещения должностей государственной гражданской службы и, соответственно, для реализации указанных конституционных прав — в отличие от граждан, признанных в соответствии с заключением призывной комиссии не прошедшими без законных на то оснований военную службу по призыву и вследствие этого бессрочно лишенных права замещать должности государственной гражданской службы», — констатировал суд.

В результате в закон были внесены изменения и срок запрета на госслужбу для уклонистов был ограничен десятью годами.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Андрей Клишас Вячеслав Володин госслужба военная служба
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