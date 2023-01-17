Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии
Обязательным условием для устройства на госслужбу должно быть наличие военно-учетной специальности или служба в Вооруженных силах. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.
«Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных Силах, наличия военно-учетной специальности», — подчеркнул Володин.
Это касается занятия должностей на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, работы в судебной системе и органах прокуратуры, добавил политик.
По его мнению, таким образом в России будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо [от того], где он работает, сможет защищать свою страну».
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