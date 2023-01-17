Володин: принимать на госслужбу необходимо только отслуживших в армии россиян

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Володин подчеркнул, что в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных силах. По его мнению, служба или наличие военной специальности должны стать обязательными для всех российских чиновников

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Обязательным условием для устройства на госслужбу должно быть наличие военно-учетной специальности или служба в Вооруженных силах. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных Силах, наличия военно-учетной специальности», — подчеркнул Володин.

Это касается занятия должностей на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, работы в судебной системе и органах прокуратуры, добавил политик.

По его мнению, таким образом в России будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо [от того], где он работает, сможет защищать свою страну».

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