Медведев призвал создать новые правила для переговоров по Украине
Чтобы начать новые переговоры с Западом необходимо достичь согласия по двум пунктам, написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Первый — это признание самоопределения жителей присоединенных территорий, которое закреплено в Конституции России.
Второй — «выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения».
«Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens», — пояснил Медведев.
По его словам, сейчас как минимум два из семи принципов, закрепленных в Устава ООН, по-разному «понимаются нами и враждебными нам странами».
«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — написал он.
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