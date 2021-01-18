Бывшего замглавы Роскомнадзора уволили из Министерства культуры
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил замглавы Минкультуры Максима Ксензова от занимаемой должности. Об этом сообщил источник ТАСС в отрасли. Источник РБК в Минкультуры подтвердил информацию об отставке Ксензова.
По словам источника ТАСС, увольнение Ксензова связано с сокращением его должности.
РБК отправил запрос в пресс-службу Минкультуры.
Должность замминистра культуры Ксензов занимал с апреля 2020 года. На этом посту он координировал и контролировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития, сообщается на сайте ведомства.