Бывшего замглавы Роскомнадзора уволили из Министерства культуры

Ксензова освободили от должности замглавы Минкультуры, которую он занимал с апреля прошлого года. На этом посту чиновник координировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил замглавы Минкультуры Максима Ксензова от занимаемой должности. Об этом сообщил источник ТАСС в отрасли. Источник РБК в Минкультуры подтвердил информацию об отставке Ксензова.

По словам источника ТАСС, увольнение Ксензова связано с сокращением его должности.

РБК отправил запрос в пресс-службу Минкультуры.

Должность замминистра культуры Ксензов занимал с апреля 2020 года. На этом посту он координировал и контролировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития, сообщается на сайте ведомства.