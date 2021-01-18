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Бывшего замглавы Роскомнадзора уволили из Министерства культуры

Ксензова освободили от должности замглавы Минкультуры, которую он занимал с апреля прошлого года. На этом посту чиновник координировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил замглавы Минкультуры Максима Ксензова от занимаемой должности. Об этом сообщил источник ТАСС в отрасли. Источник РБК в Минкультуры подтвердил информацию об отставке Ксензова.

По словам источника ТАСС, увольнение Ксензова связано с сокращением его должности.

РБК отправил запрос в пресс-службу Минкультуры.

Должность замминистра культуры Ксензов занимал с апреля 2020 года. На этом посту он координировал и контролировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития, сообщается на сайте ведомства.

Экс-замглавы Роскомнадзора стал заместителем министра культуры
Общество
Максим Ксензов

Ксензову 47 лет. В 2004 году он возглавил управление Росохранкультуры, в сферу деятельности которого тогда входило регулирование СМИ.

В 2012 году Ксензов стал замруководителя Роскомнадзора. Он занимался разрешительной работой, контролем и надзором в сфере массовых и электронных коммуникаций. В частности, Ксензов отвечал за вопросы, связанные с выдачей предупреждений СМИ и блокировкой нарушающих законодательство сайтов.

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Спустя три года после прихода в Роскомнадзор Ксензов покинул госслужбу. В январе 2016 года он перешел в Национальную медиа группу, в которой стал заместителем гендиректора. Однако вскоре он вернулся в правительство, став в октябре 2018 года заместителем директора департамента проектной деятельности. Кроме того, Ксензов — соучредитель и глава Московской федерации гандбола.

Авторы
Виктория Полякова, Елизавета Ефимович
Минкультуры Максим Ксензов
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