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МИД объявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия объявила persona non grata двух сотрудников посольства Нидерландов. Такой ответ последовал на действия королевства, которое в декабре выслало двух российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже и краже технологий
Дорожные знаки у здания посольства Нидерландов в России в Калашном переулке
Дорожные знаки у здания посольства Нидерландов в России в Калашном переулке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

МИД России в ответ на высылку из Нидерландов двух российских дипломатов объявил persona non grata двух сотрудников посольства королевства, говорится в сообщении ведомства.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — заявили в МИДе.

Ведомство заявило Нидерландам «решительный протест» в связи с «безосновательной» высылкой двух российских дипломатов в декабре прошлого года. По данным Telegraaf, Амстердам обвинил их в шпионаже в секторе высоких технологий.

В российском МИДе обвинения в адрес дипломатов назвали «клеветническими». «Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии <...> продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений», — заявили в ведомстве.

СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из Колумбии за шпионаж
Политика
Фото:DPA / ТАСС

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 10 декабря 2020 года. По версии спецслужбы, сотрудники российского посольства создали сеть источников, работавших в секторе высоких технологий. Прежде всего россиян якобы интересовали данные из сферы исследования искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.

По версии Нидерландов, оба дипломата были сотрудниками Службы внешней разведки. Один из них непосредственно платил граждан королевства за информацию, другой выполнял вспомогательную функцию, сообщили в службе разведки.

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Комментируя действия Нидерландов, в пресс-службе посольства России в Нидерландах заявили РБК, что дипмиссии не предоставили доказательств противоправных действий российских дипломатов, и пообещали ответные меры.

Автор
Виктория Полякова
высылка дипломатов МИД России Нидерланды
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