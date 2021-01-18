МИД объявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия объявила persona non grata двух сотрудников посольства Нидерландов. Такой ответ последовал на действия королевства, которое в декабре выслало двух российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже и краже технологий

Дорожные знаки у здания посольства Нидерландов в России в Калашном переулке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

МИД России в ответ на высылку из Нидерландов двух российских дипломатов объявил persona non grata двух сотрудников посольства королевства, говорится в сообщении ведомства.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — заявили в МИДе.

Ведомство заявило Нидерландам «решительный протест» в связи с «безосновательной» высылкой двух российских дипломатов в декабре прошлого года. По данным Telegraaf, Амстердам обвинил их в шпионаже в секторе высоких технологий.

В российском МИДе обвинения в адрес дипломатов назвали «клеветническими». «Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии <...> продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений», — заявили в ведомстве.