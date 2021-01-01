Посольство России в Нидерландах ответило на высылку двух сотрудников

Посольство РФ в Гааге, Нидерланды (Фото: Виталий Чугин / ТАСС)

МИД Нидерландов не представил российским дипломатам доказательства противоправных действий сотрудников посольства России в королевстве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Нидерландах.

«Каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было», — заявили в посольстве.

В ведомстве отметили, что со стороны России последуют ответные меры.

Ранее служба общей разведки и безопасности королевства заявила, что двое российских дипломатов, работающие в посольстве России в Гааге, объявлены персонами нон-грата. Как сообщает Telegraaf, их обвиняют в шпионаже в секторе высоких технологий. Спецслужбы считают, что действия сотрудников посольства нанесли ущерб «экономике и национальной безопасности Нидерландов». По данным местного телеканала AVID, дипломаты являются офицерами Службы внешней разведки России.