СМИ «назначили» в штаб Путина богатейшего ректора и студентку

Петербургский предвыборный штаб Владимира Путина могут возглавить четыре сопредседателя, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, в него войдет ректор Горного университета Владимир Литвиненко и 18-летняя студентка СПбГУ

Владимир Литвиненко (Фото: Александр Кулебякин / Интерпресс / ТАСС)

В российских регионах продолжается этап формирования предвыборных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина. В Санкт-Петербурге его предвыборный штаб возглавят четыре человека, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сопредседателями штаба станут гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня, глава петербургского совета ветеранов Василий Волобуев, 18-летняя студентка факультета международных отношений СПбГУ Анна Шуранова и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Анна Шуранова сообщила «Коммерсанту», что ей позвонили из федерального штаба и объявили о назначении.

Владимир Литвиненко, как сообщал РБК, в 2017 году сохранил за собой статус самого богатого ректора России, заработав 195,7 млн руб. за год. Он же был научным руководителем Путина при подготовке диссертации и возглавлял его предвыборный штаб в Петербурге уже трижды.

О кандидатурах Петрени, Волобуева и Шурановой рассказал «Коммерсанту» сотрудник внутриполитического комитета Смольного Дмитрий Карасев (займется юридическими вопросами). Источник издания утверждает, что все они согласованы еще 12 января полпредом президента в СЗФО Александром Бегловым с Владимиром Путиным.

А вот о том, что в число сопредседателей избирательного штаба войдет ректор Горного университета Владимир Литвиненко, Карасев не знает. О том, что Литвиненко все же станет сопредседателем предвыборного штаба Путина в Петербурге, сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь Горного университете Сергей Чернядьев. По его словам, Литвиненко публично oбъявит об этом в четверг, 18 января.

Позже в пресс-службе Горного университета «Интерфаксу» подтвердили, что Литвиненко возглавит петербургский штаб Путина на выборах 2018 года. Представитель вуза подчеркнул, что ректор будет руководителем и одним из сопредседателей предвыборного штаба.

«Конфигурация следующая: во главе штаба Владимир Литвиненко, также сопредседателями являются студентка СПбГУ Анна Шуранова и руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев», — уточнил собеседник агентства. По его словам, гендиректор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня в руководство штаба не войдет. ​

Накануне, 17 января, сетевое петербургское издание «Северо-Запад» опубликовало обращения ​спикера заксобрания Вячеслава Макарова и вице-губернатора Игоря Албина, которые приветствуют назначение Литвиненко руководителем кампании.

Источник «Коммерсанта» в Смольном не исключает, что в итоге в предвыборном штабе Путина в Санкт-Петербурге могут оказаться четыре сопредседателя.

Владимир Литвиненко возглавляет Горный университет более 30 лет. В 1997 году Владимир Путин защитил в этом вузе диссертацию «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». ​ В 2000-е Литвиненко трижды руководил избирательным штабом Путина в Санкт-Петербурге.

Литвиненко регулярно попадает в список «Богатейшие бизнесмены России» по версии журнала Forbes. Из 195,7 млн руб., заработанных им в 2017 году, его зарплата на посту ректора составила 6,5 млн руб. До 2017 года он владел 14,54% акций компании по производству удобрений «ФосАгро», а в 2017 году увеличил свою долю до 19,35% акций.