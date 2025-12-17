Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией

Польша впервые со времен Холодной войны развернет производством противопехотных мин, заявил Reuters заместитель министра обороны республики Павел Залевский. Польша использует минирование территории в рамках программы «Восточный щит» — повышения обороноспособности восточной границы с Россией и Белоруссией.

Производство мин планируется начать после завершения процесса выхода Польши из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин — это произойдёт в начале следующего года. Государственное предприятие Belma, по собственным оценка, которые приводит Reuters, сможет производить до 1,2 млн мин в год вместо нынешних 100 тыс. На предприятии рассчитывают, что государство закупит у них 5–6 млн мин всех типов.

Оттавская конвенция о противопехотных минах была подписана в Оттаве в декабре 1997 года и вступила в силу в 1999 году.

Страны — участники конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины.

Согласно конвенции, в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, участники обязаны уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Также они должны каждый год сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах.

Документ ратифицировали 164 страны. Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.