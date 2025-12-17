 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша впервые со времен Холодной войны развернет производством противопехотных мин, заявил Reuters заместитель министра обороны республики Павел Залевский. Польша использует минирование территории в рамках программы «Восточный щит» — повышения обороноспособности восточной границы с Россией и Белоруссией.

Производство мин планируется начать после завершения процесса выхода Польши из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин — это произойдёт в начале следующего года. Государственное предприятие Belma, по собственным оценка, которые приводит Reuters, сможет производить до 1,2 млн мин в год вместо нынешних 100 тыс. На предприятии рассчитывают, что государство закупит у них 5–6 млн мин всех типов.

Оттавская конвенция о противопехотных минах была подписана в Оттаве в декабре 1997 года и вступила в силу в 1999 году.

Страны — участники конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины.

Согласно конвенции, в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, участники обязаны уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Также они должны каждый год сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах.

Документ ратифицировали 164 страны. Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

Почти все европейские страны, граничащие с Россией, кроме Норвегии, заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции. Литва и Финляндия  объявили о планах начать использование противопехотных мин в 2026 году, Латвия и Эстония также уведомили об отказе от участия в договоре. Украина уже заявила о выходе из конвенции в июне.

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 22:38 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 22:38
Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину Политика, 22:54
Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией Политика, 22:51
Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле Политика, 22:30
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины Политика, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:21
Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру Общество, 22:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube Технологии и медиа, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов впервые забил за «Металлург» Спорт, 21:45
Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять» Политика, 21:33
В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии Общество, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23