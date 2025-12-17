 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Финский депутат обвинил главу МИД во лжи из-за слов о России

Депутат парламента Финляндии Йоханнес Ирттиахо, член «Левого альянса» (11 мест в парламенте), назвал ложным заявление главы МИД страны Элины Валтонен о том, что «ни одна соседняя с Россией страна не нападала на нее за последние сто лет».

«Это было ложное заявление по серьезной теме, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», — сказал депутат (цитата по Italehti), выступая в парламенте.

Он призвал Валтонен «проверить информацию, которую она сообщает СМИ».

Соседние с Россией страны попросят у ЕС денег на укрепление обороны
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Слова о России глава МИД произнесла в интервью телеканалу CBS 11 декабря, фрагмент которого опубликовала в своем X. Это утверждение, как пишет Italehti, «вызвало ажиотаж», так как не соответствует действительности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передаст Валтонен книгу, посвященную «краткой истории шведской и финской русофобии».

Операция «Барбаросса» — план по нападению нацистской Германии на СССР, который Адольф Гитлер утвердил в декабре 1940 года. Такое название плану было дано в честь короля Германии и римского императора Фридриха Барбароссы. Суть плана состояла в том, чтобы за несколько месяцев уничтожить находившиеся в западной части СССР основные силы советских войск.

Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Финские власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

Как пишет Italehti, Валтонен на заседании парламента не принял во внимание слова Ирттиахо.

Ирттиахо был ярым противником вступления Финляндии в НАТО и критиковал санкции против России после начала боев на Украине, отмечает Yle. В 2022 году парламентарий был исключен из группы городского совета левой партии в Турку и лишен права баллотироваться от политсилы в 2025 году. В мае Yle передавал, что «Левый альянс» намерен исключить депутата из своих рядов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Россия Вторая мировая война

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России
Политика
В Финляндии допустили особую экономическую зону на границе с Россией
Политика
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 07:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 07:07
Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России Политика, 07:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Личная инвестстратегия на 2026 год: какие активы выбрать Инвестиции, 07:23
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве Общество, 07:23
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 07:07
Глава союза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем» Спорт, 07:02
В мире волна увольнений гендиректоров. К чему она приведет в РоссииПодписка на РБК, 07:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 06:52
Эстония предложила ужесточить визовые меры для борьбы с теневым флотом Политика, 06:48
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 06:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 06:40
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 06:32
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 06:31