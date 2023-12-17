В «Единой России» введут обязательные членские взносы

В «Единой России» вводят обязательные членские взносы. Их размер и порядок выплат будут определять региональные отделения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Единороссы решили ввести обязательную уплату членских взносов для членов партии. Такие изменения были внесены в устав «Единой России» на съезде 17 декабря, передает корреспондент РБК.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснил, что обязательные взносы вводятся «по многочисленным обращениям регионов». Размер, сроки и порядок выплат регионы будут определять самостоятельно, уточнил Турчак.

Определение их размера, сроков и порядка регионами будут определяться самостоятельно, уточнил Турчак. Кроме того, закрепляется норма, в соответствии с которой кандидатура врио главы регионального отделения обязательно согласовывается с председателем партии.

Также в «Единой России» провели плановую ротацию высшего и генерального советов:

Из высшего совета вывели 13 человек, в числе которых экс-губернатор Вологодской области, сенатор Олег Кувшинников, политолог Дмитрий Орлов, сенатор и бывший глава Рязанской области Николай Любимов. Ввели в высший совет также 13 человек, в числе которых глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава ЛНР Леонид Пасечник, выведенные из генерального совета главы думских комитетов по обороне и по налогам Андрей Картаполов и Андрей Макаров, а также министр природных ресурсов Александр Козлов.

Новыми членами генсовета стали несколько губернаторов: Василий Анохин (Смоленская область), Юрий Бездудный (НАО), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Мазур (Томская область), Павел Малков (Рязанская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Бату Хасиков (Калмыкия), Виталий Хоценко (Омская область), Александр Соколов (Кировская область). Также членами генсовета стали спикер парламента ДНР Артем Жога, глава ДНР Денис Пушилин, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам председателя партии, замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, численность «Единой России» составляет 2,5 млн человек.

На съезде 17 декабря члены партии поддержали самовыдвижение президента Владимира Путина на предстоящих в марте 2024-го выборах главы государства.