На Украине заявили о разрешении спора с Румынией по каналу Дунай — Черное море

Еврокомиссия и Румыния выступали против обустройства канала, ссылаясь на природоохранный статус дельты Дуная и экологические нормы. По словам украинского министра, «домашнюю работу» выполнили, проект соответствует требованиям

Украина закрыла 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала «Дунай-Черное море», сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). По словам Стрельца, сторонам удалось выполнить «домашнюю работу» и привести проект в соответствие с требованиями Конвенции. «Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого», — подчеркнул он.

Конвенция Эспо — международное соглашение, вступившее в силу в 1997 году. Согласно документу, процедура оценки воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов.

Спор относительно канала «Дунай — Черное море», который пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрым) устьям в дельте Дуная, тянется с 2004 года, с тех пор как Украина запустила плавание по каналу в экспериментальном режиме. Еврокомиссия тогда выразила протест Киеву в связи с продолжением работ по постройке канала в дельте Дуная, которая находится под охраной ЮНЕСКО.,а Румыния пообещала оспорить его сооружение, говоря о нарушении Украиной экологических норм, передает «Интерфакс-Украина».

В 2005 году по решению президента Украины Виктора Ющенко работы по углублению канала приостановили для проведения экспертизы. В комиссии Министерства охраны окружающей среды страны пришли к выводу, что канал не наносит вреда природе. Украинская сторона тогда заявляла, что ее позиция подтверждена международными экспертами, которые посещали место строительства. Тем не менее спор продолжился, и Украина также выдвигала встречные требования к Румынии в отношении проектов Бухареста в дельте Дуная.