WP рассказала, как Украина стала «жертвой» внутренней политики США

Украина оказалась втянута во внутриполитическую борьбу между республиканцами и демократами, которые спорят о выделении ей $61 млрд, что ставит страну в потенциально опасное положение. Москва осуждает поддержку Киева

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на этой неделе с целью убедить США продолжать поддержку Киева «оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор» в Соединенных Штатах, пишет Washington Post.

По словам неназванного представителя американского конгресса, с которым побеседовала газета, к моменту прибытия в столицу США Зеленский «был спокоен, собран, но по понятным причинам удручен». Он оказался «прямо в центре внутренней политики», сказал собеседник. По его мнению, у Зеленского «не было обычного энтузиазма» из-за военных действий, которые продолжаются почти два года, и «необходимости решать внутренние противоречия» в США.

WP имеет в виду разногласия между сотрудниками администрации президента Джо Байдена и республиканцами в конгрессе о пакете расходов общим объемом $106 млрд, направленных на обеспечение национальной безопасности. Он предполагает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — $14 млрд, а также гуманитарной помощи на $9 млрд в рамках этих двух конфликтов. Байден представил пакет в октябре, а республиканцы потребовали увязать его с ужесточением миграционного законодательства. Некоторые представители Республиканской партии, которые поддерживают Дональда Трампа, заявляют, что они против любой дальнейшей помощи Киеву.

Это поставило Зеленского и Украину в потенциально опасное положение: они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США, пишет WP. В Киеве опасаются, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны Соединенных Штатов (украинская сторона нуждается в американском оружии для удержания своих позиций на фронте, а также средствах ПВО для защиты городов), говорится в статье.

«Я думаю, он [Зеленский] действительно боится, что одна партия может использовать Украину как инструмент против другой», — сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков.

Президент Украины заявил 13 декабря, что получил «позитивные сигналы» по помощи и от администрации Байдена, и от сенаторов, хотя законодатели пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели. Лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал, что конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение проекта о финансировании на следующий год. По его мнению, одобрить выделение средств на помощь Украине и безопасность границ до католического Рождества «практически невозможно». Байден призывал сенаторов сделать это как можно скорее. Перед пресс-конференцией он одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на $200 млн.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны других стран. Москва заявляла, что это затягивает боевые действия, но не помешает ей достичь целей военной операции.