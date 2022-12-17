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Потомки Бисмарка обвинили главу МИД ФРГ в «искажении истории»

Потомки Бисмарка обвинили главу МИД ФРГ Бербок в «искажении истории»
Анналена Бербок решила переименовать «комнату Бисмарка» в здании МИД в «зал германского единства», что возмутило потомков первого канцлера Германской империи
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Потомки первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка обвинили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в «искажении истории» и «недостатке исторического сознания». Семью Бисмарков возмутило переименование «комнаты Бисмарка» в здании немецкого МИДа в Берлине в «зал германского единства», решение о котором приняла Бербок, пишет Der Spiegel. Члены семьи были «поражены и несказанно опечалены».

Отто фон Бисмар осуществил объединение Германии в 1871 году и стал первым канцлером. Годом ранее он основал министерство иностранных дел. В последние годы в ФРГ развернулась дискуссия о значении Бисмарка для страны. В укор ему ставят колониальную экспансию. Первоначально Бисмарк был противником колониализма, не веря в экономические преимущества колоний. Однако он поддался внутреннему политическому давлению и стал одним из действующих лиц в процессе раздела Африки в 1885 году. Нынешнее руководство немецкого внешнеполитического ведомства посчитало, что в своих действиях должно опираться на демократическую историю страны.

«Морализирующий министр иностранных дел не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране. Каждая личность прошлого должна быть рассмотрена и оценена в соответствующей ситуации. Использование демократических и конституционных принципов современности в качестве эталона свидетельствует о недостатке исторического сознания», — говорится в заявлении одного из потомков Александра фон Бисмарка. Он возглавляет семейное объединение Von Bismarck´scher Familienverband e.V. (в 2015 году семья Бисмарков насчитывала около 340 членов). Фон Бисмарк был наблюдателем на выборах в России.

В начале декабря Бербок переименовала «комнату Бисмарка». В ведомстве изданию Bild пояснили, что новое название учитывает «историческое развитие места, где заседало Политбюро СЕПГ [Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР] в эпоху ГДР». До недавнего времени там устраивались совещания руководства МИД, в комнате висел портрет первого канцлера Германской империи, который теперь тоже убрали. В МИД добавили, что о переименовании задумывались еще в 2018 году.

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Теги
Елена Чернышова
Германия Анналена Бербок МИД искажение истории
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