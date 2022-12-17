В конгрессе призовут Минюст обвинить Трампа в мятеже при штурме Капитолия

Специальный комитет конгресса США, который ведет расследование захвата Капитолия 6 января прошлого года, может призвать Минюст страны предъявить экс-президенту США Дональду Трампу три уголовных обвинения, сообщают CNN и Politico со ссылкой на источники.

Издания пишут, что в комитете «6 января» намерены проголосовать за предъявление бывшему главе государства обвинений в мятеже, воспрепятствовании официальному расследованию и заговору с целью обмана правительства США. Собеседник CNN допустил, что в окончательном решении комитета могут появиться дополнительные обвинения против Трампа.

Решение будет принято на заседании в понедельник, 19 декабря, сообщают газета и телеканал.

Представитель Трампа Стивен Ченг осудил действия комитета, отмечает Politico.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа произошел в то время, когда в конгрессе США шло заседание по утверждению результатов президентских выборов, где соперником Трампа был ныне действующий глава государства Джо Байден.

Протестующие, как и Трамп, были не согласны с результатом подсчета голосов, они сорвали заседание, их удалось выгнать из здания конгресса только через несколько часов. Во время беспорядков погибли пять человек. Победу в этих выборах одержал Байден, он обвинил своего конкурента в подстрекательстве к штурму.

В июне в конгрессе прошли первые слушания по делу о штурме Капитолия. На них комитет сообщил выводы из своего расследования. Трампа обвинили в том, что он через свой Twitter-аккаунт (который после этих событий заблокировали) не только провоцировал беспорядки у Капитолия и его захват своими заявлениями о фальсификации выборов демократами, но и руководил толпой своих сторонников. Кроме того, в комитете заявили, что команда Трампа разработала двухуровневый план, позволявший ему одержать победу или отменить результат выборов.