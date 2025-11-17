МИД Черногории вызвал посла России
МИД Черногории вызвал российского посла Александра Лукашика в связи с его заявлением по поводу участия страны в миссии НАТО на Украине, сообщает RTCG.
На прошлой неделе парламент Черногории одобрил отправку солдат для участия в миссии альянса по помощи Киеву в области безопасности и обучения (NSATU), она была создана в конце прошлого года и координирует поставки вооружений на Украину и обучение украинских военнослужащих.
За это проголосовали 44 депутата, против — пятеро, воздержались — двое. Министр обороны Драган Крапович пояснил, что в состав миссии войдут около 700 военнослужащих из стран НАТО и некоторых государств партнеров, штаб квартира будет располагаться в немецком Висбадене. «Оптимальным вариантом» он назвал участие в NSATU до двух военнослужащих Вооруженных сил страны. Крапович считает, что это «поспособствует укреплению авторитета и международной репутации Черногории».
Лукашик в комментарии, опубликованном в телеграм-канале МИД России, заявил, что черногорские власти «продолжают упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией» и тем самым закрепляют за собой статус «недружественной» страны.
«Данный шаг, хотя формально может рассматриваться как символический, все же указывает на то, что черногорский парламент в своей массе действует заодно с исполнительной властью в ее намерениях демонизировать Россию», — считает дипломат.
По словам посла, российская сторона рассматривает отправку солдат, как и решение Подгорицы о прикомандировании своего представителя в миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAMU), как ее «конкретный вклад» в общие усилия Запада по поставкам вооружений и обучению украинских военных. Целью таких усилий он назвал «продолжение курса на затягивание военных действий и использование Украины в качестве инструмента для нанесения России «стратегического поражения».
«Вряд ли усугубляющийся разрыв с Россией идет в русле их чаяний. В свою очередь Москва, как и ранее, твердо высказывается за нормализацию российско-черногорских связей», — убежден Лукашик.
Подгорица сочла слова посла «неприемлемым вмешательством во внутренние дела» страны.
«Российскому послу ясно дали понять, что в дальнейшем подобные сообщения будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые МИД будет реагировать адекватно в соответствии с международными нормами», — заявило внешнеполитическое ведомство Черногории. Там подчеркнули, что «не действуют по указанию какой-либо стороны, а последовательно преследуют собственные национальные и стратегические интересы, определяемые приоритетами внешней политики — членством в НАТО и приверженностью процессу вступления в ЕС».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая