МИД Черногории вызвал посла России

Поводом стало заявление посла по поводу участия черногорских солдат в миссии НАТО на Украине. Подгорица сочла его «неприемлемым вмешательстввом во внутренние дела»

Здание Министерства иностранных дел Черногории (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

МИД Черногории вызвал российского посла Александра Лукашика в связи с его заявлением по поводу участия страны в миссии НАТО на Украине, сообщает RTCG.

На прошлой неделе парламент Черногории одобрил отправку солдат для участия в миссии альянса по помощи Киеву в области безопасности и обучения (NSATU), она была создана в конце прошлого года и координирует поставки вооружений на Украину и обучение украинских военнослужащих.

За это проголосовали 44 депутата, против — пятеро, воздержались — двое. Министр обороны Драган Крапович пояснил, что в состав миссии войдут около 700 военнослужащих из стран НАТО и некоторых государств партнеров, штаб квартира будет располагаться в немецком Висбадене. «Оптимальным вариантом» он назвал участие в NSATU до двух военнослужащих Вооруженных сил страны. Крапович считает, что это «поспособствует укреплению авторитета и международной репутации Черногории».

Лукашик в комментарии, опубликованном в телеграм-канале МИД России, заявил, что черногорские власти «продолжают упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией» и тем самым закрепляют за собой статус «недружественной» страны.

«Данный шаг, хотя формально может рассматриваться как символический, все же указывает на то, что черногорский парламент в своей массе действует заодно с исполнительной властью в ее намерениях демонизировать Россию», — считает дипломат.

По словам посла, российская сторона рассматривает отправку солдат, как и решение Подгорицы о прикомандировании своего представителя в миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAMU), как ее «конкретный вклад» в общие усилия Запада по поставкам вооружений и обучению украинских военных. Целью таких усилий он назвал «продолжение курса на затягивание военных действий и использование Украины в качестве инструмента для нанесения России «стратегического поражения».

«Вряд ли усугубляющийся разрыв с Россией идет в русле их чаяний. В свою очередь Москва, как и ранее, твердо высказывается за нормализацию российско-черногорских связей», — убежден Лукашик.

Подгорица сочла слова посла «неприемлемым вмешательством во внутренние дела» страны.

«Российскому послу ясно дали понять, что в дальнейшем подобные сообщения будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые МИД будет реагировать адекватно в соответствии с международными нормами», — заявило внешнеполитическое ведомство Черногории. Там подчеркнули, что «не действуют по указанию какой-либо стороны, а последовательно преследуют собственные национальные и стратегические интересы, определяемые приоритетами внешней политики — членством в НАТО и приверженностью процессу вступления в ЕС».