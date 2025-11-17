Фридрих Мерц (Фото: Wagner Meier / Getty Images )

Прежний миропорядок, к которому привыкли на Западе, уже сейчас пришел к своему концу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое — почти все, что мы считали правильным и необходимым <...> в последние десятилетия», — сказал он.

Мерц отметил, что пока неясно, как будет выглядеть новый порядок, однако формирование его возможно лишь «вместе с нашими европейскими соседями».

При этом, подчеркнул канцлер, сама Германия сталкивается с беспрецедентными вызовами — возможно, самыми многообразными в послевоенной истории ФРГ. Среди них Мерц назвал конфликт на Украине, отношения с Китаем, торговые разногласия с США.

По его словам, ЕС должен трансформироваться на фоне растущих вызовов международной безопасности, а Германия должна взять на себя «больше ответственности» за Европу.

В начале октября Мерц заявил, что «притягательная сила» Запада ослабевает — это происходит под влиянием как внешних угроз, так и внутренних вызовов. Он призвал Германию к действию, чтобы она оставалась «демократической» и самостоятельно определяла свою судьбу. «Против нас формируются новые альянсы автократий», — сказал он.

Как писал Bloomberg, несколько «ошибок» европейской истории последних 35 лет привели к ослаблению Европы на мировой арене — в частности, воссоединение Германии в итоге привело к инфляции в стране.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. В частности, он отмечал, что либеральная глобализация изживает себя.