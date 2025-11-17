Связанные с Холокостом предметы сняли с аукциона в ФРГ после скандала

В Германии отменили аукцион, где планировалось выставить в том числе письма и документы заключенных концлагерей. Глава МИД Польши призвал передать эти предметы музею Освенцима

Предметы, связанные с Холокостом, сняли с аукциона, который должен пройти в немецком Нойсе, после обращения Польши. Об этом сообщил глава польского МИДа Радослав Сикорский в Х.

Он рассказал, что поговорил со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем, и они сошлись во мнении, что «подобный скандал необходимо предотвратить».

«Память о жертвах Холокоста не является товаром и не может быть предметом коммерческой торговли. Польская дипломатия призывает к возвращению артефактов [музею Освенцима], — написал Сикорский.

Позже глава польского МИДа сообщил, что посол Польши в Берлине Ян Томбинский уведомил его, что «все артефакты уже исчезли с сайта скандального аукциона».

Аукционный дом Felzmann планировал выставить на продажу документы и предметы, связанные с Холокостом, в том числе письма из концлагерей, карточки гестапо и другие материалы, которые содержат личные данные жертв, писал Spiegel. Среди них также были пропагандистский плакат и желтая звезда из концлагеря Бухенвальд со «следами использования».

На это обратил внимание Международный комитет Освенцима (IAC, объединения выживших в концлагере) и призвал отменить мероприятие, назвав его «циничным и бесстыдным».

Представитель главы государственной канцелярии в Вестфалии Натанаэля Лиминского сообщил, что глава аукционного дома Felzmann заявил об отмене аукциона, передает Spiegel. На сайте аукционного дома информации об отмене аукциона нет. Там сказано, что с 17 по 21 ноября пройдет аукцион почтовых марок.