Путин: человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо

Путин призвал не делить людей на сорта, как мясо

Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Нельзя допускать провозглашение исключительности одной группы над другой, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Деление людей на первый и второй сорт. Как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно», — сказал он.

Путин снова сказал о существовании «политики отмены России», которая, по его словам, «антикультурна, неоколониальна, расистска по своей сути». С этим, как и международными санкциями против России, у их авторов «с самого начала не заладилось», добавил президент.

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