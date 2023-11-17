 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин призвал не делить людей на сорта, как мясо

Путин: человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Нельзя допускать провозглашение исключительности одной группы над другой, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Деление людей на первый и второй сорт. Как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно», — сказал он.

Путин снова сказал о существовании «политики отмены России», которая, по его словам, «антикультурна, неоколониальна, расистска по своей сути». С этим, как и международными санкциями против России, у их авторов «с самого начала не заладилось», добавил президент.

Материал дополняется.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 16:29
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 18:46
В Южной Корее законодательно запретят есть собак Политика, 18:45
Почти половина компаний МСП выразили желание обучиться кибербезопасности Новая экономика, 18:43
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 18:35
Dogecoin на Луну и Binance без рублей. Главные события недели Крипто, 18:35
Как digital-маркетинг развивает цифровую экономику РБК Отрасли, 18:28
Кремль пообещал долго собирать вопросы россиян к прямой линии Путина Политика, 18:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Игрока «Реала» впервые признали лучшим молодым футболистом Европы Спорт, 18:24
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 18:23
Путин призвал не делить людей на сорта, как мясо Политика, 18:22
Глава HENDERSON — о 30-летии развития Дома мужской моды РБК Стиль, 18:20
БАПОР заявила о более 800 тыс. беженцах на ее объектах в секторе Газа Политика, 18:20
ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг Инвестиции, 18:17
EUobserver узнал о подготовке санкций ЕС против «Царских волков» Политика, 18:14