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Принц Абу-Даби привез Мантурова на открытие авиасалона на гольф-каре
После переговоров, на которых затрагивалось сотрудничество в области гражданской авиации, принц лично отвез российского министра в королевский павильон Dubai Airshow
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приняли участие в открытии международной авиавыставки Dubai Airshow в ОАЭ. Принц подвез российского министра к месту открытия выставки на машине для гольфа с табличкой такси. Фотографии опубликованы в Instagram министерства.   

https://www.instagram.com/p/B49rBBZK-TF/

«После переговоров наследный принц подвез главу российской делегации на электрокаре с табличкой такси и вместе с ним проследовал в королевский павильон, где прошла церемония открытия авиашоу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Аль Нахайян и Мантуров обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы. В частности, речь шла о подготовке двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности.

Мантуров в ходе встречи также указал на то, что Россия сделала большой шаг в развитии собственных технологий добычи углеводородного сырья. По его словам, Москва готова предложить комплексные решения и для партнеров из ОАЭ.

Как передает «РИА Новости», двухсторонние переговоры политиков продлились больше часа.

В середине октября ОАЭ с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин. В ходе этой поездки две страны заключили соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Как отметил глава российского государства, речь идет о самых разных проектах, в том числе в сфере цифровых технологий, телекоммуникации, логистики, транспорта, финансов, в банковском деле и области энергетики. В частности, было подписано соглашение между российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о покупке 5% в газовой концессии Ghasha. Проект предполагает добычу газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби.

В 2018 году товарооборот между Россией и ОАЭ достиг $1,7 млрд.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, ОАЭ
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