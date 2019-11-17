Принц Абу-Даби привез Мантурова на открытие авиасалона на гольф-каре

После переговоров, на которых затрагивалось сотрудничество в области гражданской авиации, принц лично отвез российского министра в королевский павильон Dubai Airshow

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приняли участие в открытии международной авиавыставки Dubai Airshow в ОАЭ. Принц подвез российского министра к месту открытия выставки на машине для гольфа с табличкой такси. Фотографии опубликованы в Instagram министерства.

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«После переговоров наследный принц подвез главу российской делегации на электрокаре с табличкой такси и вместе с ним проследовал в королевский павильон, где прошла церемония открытия авиашоу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Аль Нахайян и Мантуров обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы. В частности, речь шла о подготовке двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности.

Мантуров в ходе встречи также указал на то, что Россия сделала большой шаг в развитии собственных технологий добычи углеводородного сырья. По его словам, Москва готова предложить комплексные решения и для партнеров из ОАЭ.