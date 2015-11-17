Путин пообещал найти виновных в теракте на борту А321 в любой точке мира

Владимир Путин пообещал, что преступники, взорвавшие самолет в Египте, будут найдены в любой точке мира. Ранее во вторник глава ФСБ Александр Бортников доложил главе государства, что на борту самолета произошел теракт

Минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте во время совещания об итогах расследования причин крушения российского самолета на Синае (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообещал, что виновные в теракте на борту А321 будут найдены в любой точке мира.

«Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Во вторник глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту, что на борту разбившегося в Египте А321 был совершен теракт. По его словам, на обломках самолета и элементах багажа пассажиров обнаружены следы взрывчатки — на борту сработало взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

«Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников», — заявил Путин.

Самолет А321, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение утром 31 октября. На борту находились 224 человека, в том числе 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в этой авиакатастрофе нет. Сразу после нее ответственность на себя дважды брали боевики запрещенного в России «Исламского государства». Причем в день крушения мировые агентства со ссылкой на заявление ИГ сообщали, что самолет был сбит. Российские власти эту версию сразу же назвали недостоверной.

Сразу после крушения версия о теракте на борту самолета неоднократно озвучивалась западными СМИ, а также зарубежными политиками. В частности, такую вероятность допускали президент США Барак Обама и представители руководства Великобритании. Однако египетская сторона, которая участвует в расследовании авиакатастрофы, заявляла, что признаков взрыва на борту самолета нет. Тем не менее спецслужбы Египта начали выяснять, могло ли взрывное устройство оказаться в лайнере.

Через несколько дней после крушения А321 о приостановке полетов в Египет из соображений безопасности заявили власти Великобритании, а также Нидерланды и авиакомпания Turkish Airlines.

С 6 ноября по предложению Бортникова Россия приостановила авиасообщение с Египтом до установления причин крушения А321. Ранее в Кремле заявляли, что запрет на полеты в арабскую республику введен как минимум на несколько месяцев. В настоящее время российские авиакомпании вывозят из страны отдыхающих там туристов. Кроме того, российские специалисты решили провести аудит безопасности аэропортов Египта.

8 ноября газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что главным подозреваемым в организации взрыва на борту самолета «Когалымавиа» является Абу Осама аль-Масри — главарь группировки «Синайская провинция», которая ранее присягнула на верность ИГ. По данным издания, именно он подложил бомбу в багажное отделение А321.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах сообщал, что российские власти не исключают, что авиакатастрофа А321 стала следствием «предательства египетских спецслужб». «Что бы там ни случилось, это их большой провал», — говорил тогда собеседник издания.