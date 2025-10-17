 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Спецэфир РБК

Дональд Трамп и Владимир Зеленский ведут переговоры в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В числе основных тем — поставки Украине ракет «Томагавк» и усиление военной поддержки. Обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами ход переговоров.

Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk
Политика
Дональд Трамп встречается с&nbsp;Владимиром Зеленским&nbsp;в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года

Теги
Персоны
Белый дом Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро Политика, 21:48
Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским Политика, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти Политика, 21:40
Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны Политика, 21:24
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Спецэфир РБК Политика, 21:22
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
ЦСКА обыграл «Торпедо» в 700-м матче тренера Никитина в КХЛ Спорт, 21:16
Суд отменил исполнение решения LCIA о взыскании ₽3,8 млрд c Новицкого Общество, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии Политика, 21:09
Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk Политика, 21:02
Турция пообещала помочь в восстановлении Украины после прекращения огня Политика, 21:00