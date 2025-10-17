Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Спецэфир РБК
Дональд Трамп и Владимир Зеленский ведут переговоры в Белом доме
В Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В числе основных тем — поставки Украине ракет «Томагавк» и усиление военной поддержки. Обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами ход переговоров.
