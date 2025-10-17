Трамп и Зеленский встретились в Белом доме
В Белом доме стартовали переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Встреча должна была стартовать около 20:00 мск, однако Зеленский опоздал на нее. У парадного входа перед началом выстроились морские пехотинцы, готовые к приему.
Как заявил Трамп перед встречей, он может поспособствовать разрешению ситуации вокруг Украины.
Это их третья встреча в 2025 году. Ожидается, что лидеры обсудят передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика. Зеленский утверждает, что Киев намерен наносить удары дальнобойным оружием только по военным целям. Москва выступает против поставок оружия в Украину. Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбиваться, а их поставки не изменят ситуацию на поле боя, но могут повлиять на отношения между США и Россией.
Ранее Трамп высказывал предположение, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.
