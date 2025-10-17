 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме

Сюжет
Военная операция на Украине
Ожидается, что они обсудят поставки ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетику. Это третья встреча Трампа и Зеленского в 2025 году
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В Белом доме стартовали переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Встреча должна была стартовать около 20:00 мск, однако Зеленский опоздал на нее. У парадного входа перед началом выстроились морские пехотинцы, готовые к приему.

Как заявил Трамп перед встречей, он может поспособствовать разрешению ситуации вокруг Украины.

«Суспільне» раскрыло повестку встречи Зеленского с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

Это их третья встреча в 2025 году. Ожидается, что лидеры обсудят передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика. Зеленский утверждает, что Киев намерен наносить удары дальнобойным оружием только по военным целям. Москва выступает против поставок оружия в Украину. Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбиваться, а их поставки не изменят ситуацию на поле боя, но могут повлиять на отношения между США и Россией.

Ранее Трамп высказывал предположение, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
