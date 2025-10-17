«Суспільне» раскрыло повестку встречи Зеленского с Трампом

Лидеры обсудят вероятные поставки ракет Tomahawk, усиление украинских ПВО и энергетику, а также возможную встречу Зеленского с Путиным в Венгрии, уточнили источники

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Приоритетными темами во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа будут передача Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика, сообщает «Суспільне» со ссылкой на информированный источник.

Кроме этого, лидеры могут обсудить возможную встречу Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Она предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Ракета может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

В пятницу, 17 октября, состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Ранее уже сообщалось, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят возможность поставок ракет Tomahawk Украине.

Ранее Трамп высказывал предположение, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что США могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. Президент России заявил, что Москва будет сбивать эти ракеты в случае их поставок в Украину и усилит свою систему противовоздушной обороны.

Москва выступает против поставок оружия в Украину. Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбиваться, а их поставки не изменят ситуацию на поле боя, но могут повлиять на отношения между США и Россией.