Канатная дорога в Лужниках остановилась до конца дня из-за задымления

Причиной задымления стало повреждение кабеля во время строительных работ рядом с канатной дорогой. 30 человек покинули здание самостоятельно, а канатную дорогу закрыли до конца дня

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Здание канатной дороги в Лужниках из-за задымления покинули 30 человек, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Лужники, д. 24, стр. 59. По этому адресу располагается станция канатной дороги Лужники, а также Методическо-выставочный центр ГТО и кофейня «Энель».

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабое задымление на 1-м этаже административного здания. До прибытия пожарных здание покинули 30 человек», — говорится в сообщении. Спасатели проверяют помещения.

В пресс-службе спортивно-туристическего комплекса Воробьевы горы РБК сообщили, что пассажиров внепланово высадили из-за повреждения кабеля во время строительных работ рядом с канатной дорогой. Тогда же была приостановлена работа дороги.

«На данный момент все неполадки устранены и безопасности пассажиров ничто не угрожает. Но вынуждены сообщить, что на сегодняшний день канатная дорога завершает свою работу не по графику», — уточнили в комплексе.

