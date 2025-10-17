 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал, что Киев подготовил презентацию об использовании Tomahawk

Reuters: Украина подготовила презентацию о возможном использовании Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
В презентации украинская делегация собирается рассказать, как Киев может использовать ракеты, если США передадут их Украине. 17 октября в Белом доме пройдет встреча Зеленского и Трампа
Фото: Ford Williams / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Ford Williams / U.S. Navy / Getty Images

Киев подготовил презентацию для американского президента Дональда Трампа о том, как Украина может использовать ракеты Tomahawk. Об этом сообщил журналист Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать Tomahawk, если им их предоставят, и какое влияние это окажет на военные усилия», — написал он на своей странице в X.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Она предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей.

Ракета может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

Нарышкин описал реакцию России на потенциальную передачу Tomahawk Украине
Политика
Сергей Нарышкин

В пятницу, 17 октября, пройдет встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней лидеры стран обсудят поставки ракет Tomahawk Украине. Ранее республиканец допускал, что Киев получит их в случае, если конфликт не будет урегулирован.

По оценке экспертов, которых опросила Financial Times, США могут поставить Украине от 20 до 50 ракет. Путин обещал, что Россия будет сбивать Tomahawk при поставках их Киеву и укрепит свою систему ПВО.

Москва осуждает поставки оружия Украине. Путин предупреждал, что Tomahawk будут сбивать, а их поставки существенно не изменят ситуацию на поле боя, но повлияют на отношения с США.

Полина Харчевникова
Tomahawk Украина презентация США Владимир Зеленский Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
