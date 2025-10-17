 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС

Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы 30 дней. Президент страны пообещал, что его страна, которая стремится в ЕС, изменит визовые правила по аналогии с европейскими для граждан России «очень скоро»
Фото: Jana Janina / Shutterstock
Фото: Jana Janina / Shutterstock

Черногория на пути в ЕС намерена привести свои визовые требования в соответствие с европейскими, что коснется россиян, заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico.

По его словам, Черногория зависима от российских туристов и инвесторов, и президент «абсолютно» обеспокоен притоком российских денег.

«Что мы пытаемся сделать, так это отложить это [введение виз] как можно дольше, чтобы наш туристический сектор оставался жизнеспособным», — сказал он. Пока у страны нет доступа к финансовым фондам ЕС, Черногория находится «в некотором вакууме». Тем не менее она готова изменить визовые правила.

Согласно действующему с 2008 года соглашению между Москвой и Подгорицей об условиях взаимных поездок граждан двух стран, россияне имеют право находиться в Черногории не более 30 дней без визы с момента въезда при условии наличия действующего загранпаспорта. Для пребывания в течение более длительного срока следует получить визу в посольстве Черногории в России.

Черногория пересмотрит выдачу почетных гражданств
Политика
Милойко Спайич

Черногория подала заявку на вступление в ЕС в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м. Она закрыла семь из 33 переговорных глав и находится на пути к закрытию еще пяти к декабрю, рассказал дипломат страны Politico. Милатович выражал надежду, что в 2028-м его страна станет 28 членом Евросоюза.

«Последней страной, которая вступила [в ЕС], была Хорватия более 10 лет назад. А за это время Великобритания вышла», — напомнил Милатович. «Поэтому я считаю, что сейчас самое время оживить этот процесс, а также немного оживить идею ЕС как клуба, который все еще обладает притягательной силой», — добавил он, общаясь с Politico.

