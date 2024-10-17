Германия передаст Украине ракеты и четыре тысячи ударных дронов
Германия решила поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L Sidewinder, 4 тыс. ударных беспилотников, 361 разведывательный дрон Songbird и зимнюю экипировку, говорится на сайте бундестага.
Также Берлин увеличил число готовящихся к поставке радиолокационных систем TRLM-4D с одной до трех и количество патронов 40-миллиметрового калибра (с 88 тыс. до 130 тыс.).
Управляемая ракета AIM-9L Sidewinder класса «воздух — воздух» имеет дальность 18 км. Ракета может использоваться на истребителях F-16, которые западные страны поставляют Украине. Такие ракеты Украине обещали поставить США и Канада в прошлом году.
Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине после США. В частности, Берлин предоставил Киеву танки Leopard, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня HIMARS, 265 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм и прочее.
Москва осуждает военные поставки Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов