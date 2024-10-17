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Военная операция на Украине ,  
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Германия передаст Украине ракеты и четыре тысячи ударных дронов

Германия передаст Украине ракеты и 4 тыс. беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия готовит к передаче Украине 4 тыс. ударных беспилотников, 361 разведывательный дрон, управляемые ракеты AIM-9L Sidewinder и зимнюю экипировку. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Германия решила поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L Sidewinder, 4 тыс. ударных беспилотников, 361 разведывательный дрон Songbird и зимнюю экипировку, говорится на сайте бундестага.

Также Берлин увеличил число готовящихся к поставке радиолокационных систем TRLM-4D с одной до трех и количество патронов 40-миллиметрового калибра (с 88 тыс. до 130 тыс.).

Управляемая ракета AIM-9L Sidewinder класса «воздух — воздух» имеет дальность 18 км. Ракета может использоваться на истребителях F-16, которые западные страны поставляют Украине. Такие ракеты Украине обещали поставить США и Канада в прошлом году.

Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS
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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине после США. В частности, Берлин предоставил Киеву танки Leopard, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня HIMARS, 265 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм и прочее.

Москва осуждает военные поставки Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Военная операция на Украине Германия поставки оружия беспилотники ракеты
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