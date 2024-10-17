Орбан заявил, что Украина веками была спорной территорией

Орбан призвал не сравнивать ситуацию на Украине и венгерское восстание 1956 года, так как Венгрия не входила в СССР и там не было русской общины. Также он напомнил, что Украина многие века была спорной территорией

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина многие столетия была спорной территорией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer.

Журналист попытался сравнить нынешний конфликт на Украине и венгерское восстание 1956 года. Тогда демонстранты в Будапеште и других частях страны выступили против правящей Коммунистической партии, для подавления волнений в столицу страны были направлены советские войска. Для нормализации ситуации правительство возглавил демократически настроенный политик, но 25 октября произошел расстрел военными митингующих на площади Кошута, за этим последовала эскалация, и СССР совершил второй ввод войск в Будапешт, в городе шли уличные бои. В результате этих событий с советской стороны погибли около 700 человек, с венгерской — более 2,5 тыс. Венгрия осталась страной соцблока.

«Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

По словам Орбана, Европа, которая считает конфликт на Украине собственным, находится в «проигрышном положении».

В IX веке на территории современной Украины начала формироваться Киевская Русь, в XII веке она вступила в период феодальной раздробленности, часть княжеств позже оказалась под властью Золотой Орды. В XIV веке значительная часть Украины была разделена между Великим княжеством Литовским и Польшей, которые затем образовали Речь Посполитую. В XVII веке левобережная часть Украины отошла к России, в XVIII веке — правобережная. Западная часть оставалась во владении Австрии до начала XX века, затем перешла во владение Польши. Только в середине века эти территории оказались в составе Украинской ССР, как и Крым.

В Венгрии уже поднимали тему восстания 1956 года в контексте ситуации на Украине, что привело к спору двух Орбанов: Виктора и его советника Балажа (они не родственники). Советник премьера сказал, что страна, «учитывая 1956 год», не поступила так же, как власти Украины в феврале 2022-го. Решение Киева втянуть Украину «в оборонительную войну» он назвал безответственным.

Орбан-премьер заметил на это, что его советник выразился «двусмысленно, что в данном контексте является ошибкой». «Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросло из нее. <...> Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — подчеркнул Виктор Орбан.