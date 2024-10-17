В Думу внесли проект о наказании уехавших за действия против России

Россиян, которые покинули страну, хотят наказывать по КоАП за дискредитацию армии, участие в работе нежелательных организаций и т.д. За уклонение от ответственности предлагается арестовывать имущество нарушителей в России

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект об административном наказании для уехавших из страны россиян, совершивших нарушения против интересов России. Документ размещен в законодательной базе Думы.

Предлагается расширить действие КоАП (ст. 1.8) следующим положением: «Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим кодексом в случае, если указанное административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если указанное лицо не было привлечено за соответствующее деяние к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве».

Свою инициативу авторы объясняют ростом числа случаев, когда россияне за рубежом в связи с проведением российской армией специальной операции на Украине стали публично совершать действия против основ конституционного строя, безопасности страны и ее интересов. Применить к таким лицам меры административной ответственности нельзя согласно действующему законодательству.

Если нарушители будут уклоняться от административной ответственности, предлагается применять к ним меру в виде ареста имущества, находящегося в России.

Административные нарушения, за которые планируют наказывать:

ч. 9, 10, 11 ст. 13.15 (распространение в СМИ и интернете ложной информации, создающей угрозу жизням или помехи для работы учреждений);

ч. 3–5 ст. 20.1 (распространение информации с оскорблением государственных символов);

ст. 20.3.1–20.3.4 (возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитация армии, призывы к введению санкций);

ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации).

В отзыве правительства отмечено, что «круг административных правонарушений», которые россияне за рубежом могут совершить против интересов России, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».