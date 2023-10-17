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Политика ,  
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Си Цзиньпин встретил прибывшего на форум в Пекине Путина. Видео

Появились кадры встречи Си Цзиньпина и Путина на форуме «Один пояс, один путь»

Си Цзиньпин встретил прибывшего на форум в Пекине Путина. Видео
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Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии встречи глав делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Путин и председатель Китая Си Цзиньпин пожали друг другу руки, после чего российский президент сфотографировался с ним и его супругой Пэн Лиюань.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 18 октября в узком и широком составах.

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Владимир Путин

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