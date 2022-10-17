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В Кировской области уволили министра «за разгильдяйство»

В Кировской области уволили главу минстроя региона «за разгильдяйство»
Кировская область могла по вине главы регионального минстроя лишиться 124 млн руб., выделенных из бюджета страны, заявил губернатор. Властям удалось «отстоять» только 100 млн руб., рассказал он
Игорь Селезнев
Игорь Селезнев (Фото: Правительство Кировской области / VK)

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев покинул должность из-за ошибок в работе, из-за которых регион мог лишиться выделенных из федерального бюджета средств. Об этом сообщил кировский губернатор Александр Соколов.

«Причина — разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 млн руб. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс», — рассказал глава региона.

Властям Кировской области, продолжил Соколов, «удалось отстоять» 100 млн руб., однако 24 млн руб. были потеряны. В связи с этим глава регионального минстроя написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности министра назначили Владимира Климентовского, который с 2020 года был замминистра.

Селезнев стал исполняющим обязанности главы кировского минстроя в апреле прошлого года, а в июне был назначен министром. «Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях, заслуженно пользуется уважением коллег. Хочу пожелать Игорю Николаевичу успехов в работе в новой должности», — говорил занимавший тогда пост главы Кировской области Игорь Васильев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кировская область Минстрой увольнение разгильдяйство
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