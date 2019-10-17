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США нанесли ракетный удар по брошенному в Сирии снаряжению
Два самолета атаковали оставленный американской армией бывший цементный завод
Фото: Emrah Gurel / AP

Американские самолеты нанесли удар по оставленной в Сирии базе, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Они были спешно оставлены из-за требования Пентагона как можно скорей эвакуироваться из северных районов страны, сообщает агентство Reuters.

По словам полковника Майлса Кэггинса, который отвечает за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, удар был нанесен при помощи двух самолетов F-15. Их целью был бывший цементный завод компании Lafarge, в котором ранее находился склад боеприпасов.

Завод компании Lafarge находится примерно в 150 км к востоку от Алеппо. Как сообщала газета Le Monde, во время оккупации провинции Ракка боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической группировки) он продолжал работать, а после освобождения региона от террористов предприятие стало базой для спецподразделений, помогавшим курдам.

Ранее стало известно, что американцы покинули свои базы в районе городов Манбидж, Кобани и Ракка, а также на базе ВВС в городе Табка. Их место заняли солдаты правительственной армии Сирии, которые при посредничестве России заключили соглашение с курдами о сотрудничестве.

США приняли решение покинуть север Сирии после того как турецкая армия, воюющая с курдскими формированиями, продвинулась вглубь страны на несколько десятков километров. В Пентагоне заявили, что идея быстро эвакуировать силы объяснялась нежеланием оказаться втянутыми в этот конфликт.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия
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