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Встреча Трампа с конгрессменами переросла в ругань из-за Сирии
Республиканцы и демократы обвинили друг друга в срыве встречи и прозвучавших на ней оскорблениях
Фото: Evan Vucci / AP

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Конгресса по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии переросла в ругань и в итоге была сорвана. Как сообщил агентству Bloomberg лидер демократов в Сенате Чак Шумер, Трамп был настолько раздосадован тем фактом, что политику Белого дома на Ближнем Востоке не поддержали даже республиканцы, что в какой-то момент начал открыто оскорблять спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, назвав ее третьесортным политиком.

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что кульминацией ссоры стал момент, когда один из участников дискуссии припомнил Трампу слова бывшего министра обороны Джима Мэттиса, предрекшего возрождение «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в случае ослабления давления США. Президент на это ответил, что «Мэттис является самым переоцененным генералом в мире», а основная заслуга в разгроме ИГ лежит на самом Трампе.

После взаимных оскорблений Пелоси и Шумер предпочли покинуть встречу, за что удостоились критики со стороны представителей Республиканской партии, обвинивших их в желании использовать ситуацию для внутриполитической борьбы. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и вовсе заявил, что Пелоси специально спровоцировала скандал, чтобы сорвать встречу. По словам Маккарти, «погорячились обе стороны», однако поведение спикера «было просто вызывающим».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп вел себя взвешенно, оперировал фактами, а Пелоси никого не хотела слушать.

Ранее в Конгрессе подвергли критике решение Трампа вывести американские войска из северной Сирии и таким образом не поддержать курдов накануне после вторжения турецких войск.

В свою очередь в администрации заявили, что не намерены втягиваться в конфликт между турками и курдами. На заявления о том, что оставленные американцами базы займет правительственная армия Башара Асада и российские военнослужащие, Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы Россия играла с песком.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Турция
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