«Росатом» ответил на данные Норвегии о радиоактивном цезии у границы

В Норвегии сообщили о следах цезия-137 на двух объектах у границы с Россией, отметив, что уровень загрязнения не опасен для людей и окружающей среды. В «Росатоме» заявили, что радиационный фон соответствует естественному

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

Показатели радиационного фона на объектах «Росатома» в Мурманской области соответствуют естественным значениям, заявили РБК в госкорпорации.

«На расположенных в Мурманской области объектах «Росатома» — Кольской АЭС и ледоколах «Атомфлота» — оборудование работает в штатном режиме, радиационная обстановка — без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным значениям», — сообщили в «Росатоме».

Так там прокомментировали данные Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности (DSA) о следах радиоактивного цезия-137, обнаруженных в воздушных фильтрах на двух станциях возле границы с Россией — Викшефьелль и Сванховд. Barents Observer передавало, что следы вещества обнаружили между 9 и 12 сентября.

Сотрудник подразделения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям DSA в Сванховде Бредо Меллер заявил, что уровни загрязнения «явно превышают норму, но не представляют опасности для людей или окружающей среды». DSA отмечает, что при исследовании фильтров других радиоактивных изотопов обнаружено не было, так же как не выявили повышенного содержания цезия на других объектах.

Barents Observer пишет, что небольшие утечки цезия-137 могут возникать во время запуска или технического обслуживания реактора или при обращении с отработавшим ядерным топливом. Бредо Меллер предположил, что источником цезия могут быть лесные пожары. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, и при сгорании старых деревьев радиоактивное вещество может распространяться по воздуху. Оно могло сохраниться еще со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Согласно данным с сайта «Росатома», радиационный фон возле Кольской АЭС не превышает 0,08 мкЗв/ч. Значения до 0,3 мкЗв/ч считаются естественным природным фоном. Радиационная обстановка считается неопасной при величине мощности дозы до 0,6 мкЗв/ч.