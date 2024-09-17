Минобороны сообщило о новых ударах по объектам украинской энергетики

По данным военного ведомства, общие потери украинской армии за сутки превысили 1900 человек

Фото: Александр Река / ТАСС

Минобороны сообщило, что за последние сутки авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, были атакованы места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Богдана», две САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также в зоне военной операции произошли следующие события: