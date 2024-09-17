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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о новых ударах по объектам украинской энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине
По данным военного ведомства, общие потери украинской армии за сутки превысили 1900 человек
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Минобороны сообщило, что за последние сутки авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивающим деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, были атакованы места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Богдана», две САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Розовка, Терны, отразили три контратаки;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск, Константиновка, отразили пять контратак;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка, Новоэкономическое, отразили восемь контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад в районе Левадного, отразили четыре контратаки;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое. Степногорск.

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